У Литвина підтвердили, що завтра позачергового засідання не буде

Завтра, 24 лютого, позачергового засідання парламенту України не буде. Про це сказала в інтерв’ю агентству УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА Ольга ЧОРНА.

Вона зазначила, що це пов’язано з неналежним оформлення документів для проведення позачергового засідання з боку фракції БЮТ, а також “через відсутність предмету розгляду”. О.ЧОРНА зазначила, що фракція БЮТ наполягала розглянути на позачерговому засідання проект постанови щодо відставки уряду, який внесений представниками фракції Партії регіонів. В той же час вона нагадала, що даний проект постанови був відправлений на доопрацювання, оскільки технічно був неправильно оформлений. За її словами, в такій ситуації виходить, що нічого розглядати на позачерговому засіданні парламенту. Прес-секретар зазначила, що фракція БЮТ відмовилася реєструвати свій проект постанови з даного приводу.

О.ЧОРНА наголосила, що відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України В.ЛИТВИНА підписи під поданням щодо проведення позачергового засідання збиралися тільки на бланках, які завірені у відділі кадрів. За її словами, фракція БЮТ цієї вимоги не виконала, тому й було відмовлено у проведенні засідання. При цьому вона зазначила, що виникла досить дивна ситуація з підписом народного депутата України від БЮТ Віталія БАРВІНЕНКА, який був одним із 150 (саме стільки потрібно підписів для скликання засідання - УНІАН) під поданням про позачергове засідання. В розпорядженні УНІАН є фотокопія заяви В.БАРВІНЕНКА, який не підтверджує “свій підпис на документах, пов’язаних зі скликанням позачергової сесії Верховної Ради України, ініційованим фракцією БЮТ на 24 лютого 2010 року і відповідально заявляю про те, що не підписував подібних документів і нікому не довіряв право свого підпису». В той же час О.ЧОРНА повідомила УНІАН, що тоді представники БЮТ принесли “все ж таки від нього якусь там заяву, що він ставить свій підпис, але він на цей час був в Одесі”.