Акредитовані журналісти ризикують лишитися за стінами ВР

Більшість журналістів, акредитованих до Верховної Ради України для висвітлення урочистого засідання парламенту з нагоди інавгурації новообраного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, можуть взагалі не потрапити до стін ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, з 8.00 журналісти почали проходити контроль. Перший пункт контролю встановлений у Маріїнському палаці. Там за списками перевіряють кожного журналіста, і тільки після цього він має право пройти до другого пункту пропуску.

Другий пункт пропуску розміщений безпосередньо біля будівлі Верховної Ради. Тут журналісти проходять через рамки-металошукачі, відбувається перевірка особистих речей.

Перед другим пунктом пропуску перебувають понад 50 представників ЗМІ. При цьому пропуск до будівлі парламенту завершується о 9.15, оскільки о 10.00 розпочинається церемонія інавгурації.