Володимир подарував Януковичу перстень-печатку київського князя
13:36, 25 лютого 2010Політика
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Раритет 11-го століття
Предстоятель Української православної церкви Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР подарував Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ перстень-печатку Київського князя Всеволода, сина благовірного князя Ярослава Мудрого, яку той отримав у дар від Візантійського імператора Костянтина у 1043 році.
Про це УНІАН повідомили у прес-офісі Української православної церкви.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед церемонією інавгурації Президента України у Києво-Печерській Лаврі відбувся подячний молебень, після якого В.ЯНУКОВИЧ отримав благословення на президентство
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