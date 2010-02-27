Регіонала Колеснікова називають імовірним конкурентом Черновецького

Один з керівників передвиборної кампанії Віктора ЯНУКОВИЧА, народний депутат від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ є однією з ймовірних кандидатур на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Про це пише газета "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

Зокрема, на його замовлення соціологічна компанія "R&B" впродовж декількох тижнів проводить регулярний моніторинг політичних преференції жителів столиці, а також ставлення киян до чинного мера.

За даними джерела, в даний момент близько 85% киян вважають за необхідне провести перевибори мера міста.

Сам Б.КОЛЕСНІКОВ, а також керівник дослідницької компанії R&B Євгеній КОПАТЬКО від коментарів утримуються.

Як повідомлялося, в червні 2009-го Верховна Рада в першому читанні голосами БЮТ, НУ-НС, Блоку Литвина й комуністів проголосувала зміни до закону про столицю, де було зафіксовано розділення повноважень Київського міського голови, що обирається народом, й голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), який призначається Президентом.