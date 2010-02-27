Регіонал про бютівців і нунсівців: "ну задрали вже"

Регіонал Владислав Лук`янов заявив, що його "задрали" депутати від НУ-НС і БЮТ.

Про це він сказав в ефірі Шустер Live, звертаючись до лідера депутатської групи "За Україну" (блок НУ-НС) В`ячеслава Кириленка.

"Слав, ну ось я слухаю твій виступ, виступ Яворівського (депутат від БЮТ Володимир Яворівський), поруч сидить Соболєв (БЮТівець Сергій Соболєв), і ось, чесно кажучи, відчуття таке...ну задрали вже", - заявив Лук`янов.

"Ми говоримо вам - давайте створимо у конструктивний спосіб коаліцію, створимо програму, яка буде конструктивною. Ти виходиш до мікрофона: нічого зробити не можна, повний розвал", - зазначив регіонал.

"Тебе перебиває Яворівський, який третій раз бере останнє слово і каже, що вже все, нічого зробити не можна, ми не програли, але ми не здамося", - сказав він.

"Може бути потрібно жити добре, може бути потрібно будувати щасливу державу, може бути нам потрібні щасливі люди, може потрібні робочі місця, може потрібно ту яму у фінансах, яку викопав уряд Тимошенко, зарити?", - запитав Лук`янов.

У свою чергу Кириленко, звертаючись до Лук`янова, заявив: "Якщо вас задрали, то треба шукати того, хто вас віддере назад, щоб вас не задирали".

Українська правда