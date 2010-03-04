Зварич процитував регіоналів: «тепер наша черга порушувати Конституцію»

Опозиція не дасть працювати парламентові, якщо у Верховній Раді буде створена коаліція з порушенням Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС).

Він зазначив, що ухвалення законопроекту щодо внесення змін до Регламенту в частині створення коаліції, як це пропонується сьогодні, «є вершиною цинізму і лицемірства». Р.ЗВАРИЧ додав, що йдеться про норми, які суперечать Конституції України.

За його словами, на Погоджувальній раді на його зауваження про те, що порушується Конституція України, йому відповіли: “а ви порушували Конституцію весь цей час, тепер наша черга порушувати Конституцію”.

Звертаючись до фракції Партії регіонів, Р.ЗВАРИЧ сказав: «Якщо ви з того починаєте ваше володарювання, то на тому воно й закінчиться». При цьому він додав: «Якщо ви думаєте, що цей парламент при таких змінах буде працювати, то я вас запевняю, що він не буде працювати».

Р.ЗВАРИЧ запевнив від імені «демократичної опозиції», що у випадку ухвалення закону, який змінює принципи формування коаліції, «то я вам даю слово, що цей парламент і та коаліція не зможуть працювати». «Ми дамо вам належну відповідь на ваші дії», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.