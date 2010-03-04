У Тимошенко наголошують, що вона пішла у відставку, а не у відпустку

Прес-секретар лідера БЮТ Марина СОРОКА наголошує, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пішла у відставку, а не у відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином М.СОРОКА прокоментувала заяву заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН про те, що відпустка Ю.ТИМОШЕНКО обійдеться державі в більш як 20 тисяч гривень.

"Юлія ТИМОШЕНКО пішла у відставку, а не у відпустку. Ганна ГЕРМАН була, є і залишається брехливою людиною", - сказала М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник глави Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН заявила, що відпустка Ю.ТИМОШЕНКО, яка виконує обов’язки прем’єр-міністра, обійдеться державі в більш як 20 тисяч гривень.

"Кілька днів тому ТИМОШЕНКО на всю Україну гучно заявила, що в ту ж мить, як парламент висловить недовіру уряду, вона негайно піде у відставку. Замість цього пішла у відпустку. Оплачувану. Навіть дуже оплачувану, тому що державі її відпустка обійдеться в більш як 20 тис. грн.", - сказала Г.ГЕРМАН.

Вчора, 3 березня, Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

На Урядовому порталі розміщено датовану сьогоднішнім числом інформацію наступного змісту:

"Управління у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України повідомляє, що обов’язки Прем’єр-міністра України, згідно 115 статті Конституції України та чинного законодавства, до формування нового Уряду покладені на Першого віце-прем’єр-міністра України.

Конституція України, Стаття 115

...Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України."

Причому жодних даних про те, на якій посаді та в якому статусі наразі перебуває Юлія Тимошенко на офіційному сайті уряду відшукати не вдалося.