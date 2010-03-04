Немиря: Кабмін Тимошенко залишиться до призначення наступного

Нинішній Кабінет міністрів виконуватиме свої обов`язки до формування нового складу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

При цьому він підтвердив, що прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО заявила про намір піти у короткострокову відпустку. Виконання обов`язків прем`єр-міністра покладено на першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА.

Г.НЕМИРЯ також заявив, що після затвердження Верховною Радою нового складу уряду чинні міністри передадуть справи наступникам згідно з діючою процедурою.

«Коли буде сформовано новий уряд, безумовно, як це і необхідно, відповідно до всіх процедур, будуть передані справи», - сказав Г.НЕМИРЯ, наголосивши, що принциповим питанням є те, яким чином уряд буде сформовано. «Від цього залежить якість демократії в Україні», - сказав Г.НЕМИРЯ.