Партія захисників Вітчизни закликає згуртуватися перед загрозою перевороту

Партія захисників Вітчизни закликає всі політичні сили згуртуватися перед загрозою конституційного перевороту в Україні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії, яку очолює Юрій КАРМАЗІН.

За словами авторів заяви, сьогодні, 4 березня, з прийняттям за основу змін до статті 61 Закону «Про регламент Верховної Ради України» фракціями Партії регіонів, комуністів, Блоку Литвина та кількох політичних зрадників, в Україні нависла реальна загроза конституційного перевороту, початок якого стався 2 березня 2010 року внаслідок незаконних дій голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, який, посилаючись на новий регламент ВР, всупереч ст. 58 Конституції України, оголосив про розпуск демократичної більшості.

Це, як наголосили в Партії захисників Вітчизни, “був перший крок на шляху до здійснення державного перевороту України”.

Після цього, йдеться в заяві, розпустивши демократичну коаліцію та відправивши уряд Юлії ТИМОШЕНКО у відставку, Партія регіонів і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зрозуміли, що згідно з чинною Конституцію та законодавством законно створити коаліцію у ВР і таким чином затвердити новий склад уряду, їм не вдасться.

Виходячи з цього, В.ЯНУКОВИЧ та його команда “вирішили зробити другий і останній крок до перевороту, а саме: внести зміни до статті 61 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» і узаконити формування коаліції у Верховній Раді України з числа окремих депутатів – зрадників”.

Як констатує Партія захисників Вітчизни, що названі політичні сили повністю ігнорують ст. 83 Конституції, де зазначено, що «у Верховній Раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України» та Рішення Конституційного Суду №16-рп/2008, №17-рп/1998, №12-рп/2008, в яких чорним по білому записано – до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію.

“Входження в коаліцію окремих депутатів, які зрадили своїх виборців і вийшли із складу відповідних фракцій на основі особистого бажання і підкупу, є антиконституційним. Таким чином, у Верховній Раді відновлена політична корупція і вказані фракції разом із депутатами-зрадниками збираються замінити вибір українського народу на домовленість за матеріальні блага”, - наголошується у заяві партії Ю.КАРМАЗІНА.

Партія захисників Вітчизни звертається до політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації з проханням конституційними методами не допустити антиконституційного перевороту в державі і попереджає Президента В.ЯНУКОВИЧА, що у відповідності до Конституції «право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно народові і не може бути узурповане державою, органами або посадовими особами», а однією з функцій Президента України є гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Такі способи захоплення влади є нічим іншим, як відновленням політичної корупції, яка веде до згортання демократії, зростання напруги в суспільстві та спотворення волі українського народу, висловленого ним на виборах, підкреслюється в заяві.

Партія захисників Вітчизни закликає всі політичні сили згуртуватися перед небезпекою повернути Україну в тоталітарні часи і дати різку відсіч заколотникам. “Історія України знає цілий ряд випадків, коли окремі «горе політики» зраджували національні інтереси, які в подальшому опинилися на смітнику історії”, - зазначили автори заяви.

Вони висловлюють переконання, що їхній заклик більшість українців підтримають, і “нам вдасться зупинити державний переворот”.