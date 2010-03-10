У Держдумі натякнули, що Москва попросить в обмін на дешевший газ

Говорити про перегляд газових контрактів з Україною до формування нового уряду передчасно.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві сказав заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Зараз говорити, що робитиме новий уряд і хто прем`єром буде, дещо передчасно», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він вважає, що існуючі договори справедливі й симетричні з іншими європейськими країнами за цінами і тарифами. Він додав, що РФ і так пішла Україні назустріч, зменшивши обов`язковий обсяг відбору газу.

В.ЯЗЄВ також повідомив, що механізм зміни договорів прописаний у самих документах. «Якщо буде ініціатива української сторони, ми їх розглянемо. Але, на мій погляд, кардинально щось змінювати не варто, і немає підстав на це покладатися», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він зазначив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, як і інші лідери країн, діє правильно, коли намагається зменшити для себе ціну, але є розуміння економічної обгрунтованості. На його думку, говорити про зниження цін на газ можна в тому разі, якщо Україна входитиме в інтеграційні структури з РФ.

«Потрібні особливі механізми, інтеграційні угруповання, в які Росія входить, як і Білорусь – єдиний митний простір, СНД, єдиний економічний простір. Тоді можна говорити про якісь особливі умови, а так сьогодні існує справедлива формула ціни», - зазначив він.