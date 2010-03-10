Політологи: коаліція "тушками" погано закінчиться для країни

Політологи переконані, що формування коаліції і уряду за новими правилами поглибить політичну кризу і погано закінчиться для країни.

Про це вони сказали в інтерв’ю “Політичній думці”.

Зокрема, як заявив політолог Ігор ЖДАНОВ, “у нас є вимога Конституції, яка вимагає формування коаліції виключно на базі фракцій”. За його словами, він “відверто здивований діями команди ЯНУКОВИЧА, яка почала свої кроки з порушення Конституції”. На думку експерта, якщо на підставі ухвалених змін до Регламенту буде сформована коаліція, то вона буде сформована в неконституційний спосіб, а отже, і влада буде суб`єктом неконституційним.

“Зрозуміла буде ідеологічна обгортка цієї коаліційної цукерки. Вони говоритимуть, звичайно, про недоречність виборів через кризу, про бажання подолати цю кризу і про неспроможність старої коаліції. Ця політична піар-мотивація, безумовно, буде подаватися простому народові на своє виправдання. Але навіщо було тоді відставляти попередній уряд, якщо ви не можете законно сформувати нову коаліцію і уряд?” - зазначив І.ЖДАНОВ.

У свою чергу політолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ нагадав, що Конституційний Суд уже одного разу ухвалив рішення, що коаліція у парламенті має формуватися не окремими депутатами, а фракціями. “Але ж ми знаємо прецедент з КС, який ухвалив рішення свого часу, що КУЧМА насправді відсидів не два, а один термін президентства і дозволив йому балотуватися втретє. Тому я гадаю, що рішення КС буде цього разу ні вашим, ні нашим. Він керуватиметься політичною логікою, і я не думаю, що він повторить зараз своє попереднє рішення, яке забороняло формувати уряд окремими депутатами”, - зазначив експерт

Безумовно, переконаний він, це все поглибить політичну кризу, а коаліція і уряд, сформовані таким чином будуть нелегітимними. “Навіть більше, - додав політолог, - рішення, які ухвалюватиме такий уряд і коаліція, можуть бути оскаржені як незаконні. Це може мати дуже негативні наслідки для країни. Якщо уряд нелегітимний, то й нелегітимними будуть і всі кадрові рішення, бюджетні”. Це, підкреслив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, фактично може призвести до правового колапсу країни.

На його думку, вихід з цієї ситуації один – законно створити коаліцію і уряд із залученням фракцій, а не депутатів, або йти на дострокові вибори.

Разом з тим політолог Володимир ЦИБУЛЬКО вважає, що “КС вже давно перетворився на інструмент легітимації нелегітимних рішень влади”. “Конституційний Суд у такому вигляді, як він є в Україні, - це трибуна для влади. Як владі потрібно, так він і розтлумачить. Він ніколи не виступить проти сили. Тобто, хто сильніший, той і виграє”, - зазначив експерт.

Він також переконаний, що усе це поглибить політичну кризу.

Водночас В.ЦИБУЛЬКО вважає, що КС все-таки мав би повторити своє старе рішення щодо формування коаліції у парламенті, подання з приводу чого, до речі, робили «регіонали». “Якщо ж КС не ухвалить законного рішення, то коаліція таки буде створена. Перше, що вони ухвалять – це бюджет, потім ця коаліція розвалиться і всі підуть на вибори. Я думаю, що зуби зламають довкола закону про вибори і на якийсь час вся ця влада опиниться в режимі ручного керування. Очевидно, для того, аби олігархи в умовах ручного керування змогли скористатися для стабілізації свого бізнесу. Не більше. Потім доведеться ситуацію виправляти, бо інакше постануть під сумнів питання не лише своєї легітимності, а питання перспектив країни”, - зазначив політолог.

Крім того, політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що “створення парламентської коаліції, як зараз кажуть, «тушками» і формування на її основі нового уряду закладають під систему політичної влади міну повільної дії”.

На його думку, якщо не найближчим часом, то трохи згодом саме проблема сумнівної легітимності уряду і коаліції можуть спричинити серйозні проблеми. Проте Партія регіонів, знаючи про такі ризики, свідомо йде на такі порушення, зазначив він.

“Вони розуміють сумнівний характер створення коаліції і уряду, але відверто зізнаються, що для них головне сформувати уряд, підконтрольний президенту. Все решта їх не хвилює. Навіть якщо Конституційний Суд через деякий час, а «регіонали» розраховують, що це займе десь півроку, визнає такий спосіб формування коаліції незаконним, все одно залишиться новий уряд, швидше за все з прем`єром АЗАРОВИМ”, - сказав Ф.ФЕСЕНКО. Далі, за його словами, це уже стане проблемою для парламенту і для депутатів.

“Навряд чи в цьому складі парламенту вдасться сформувати легітимну коаліцію. Тут питання в тому, хто буде контролювати судову систему України найближчим часом. Ми бачимо, що ЯНУКОВИЧ і його оточення робить відповідні кроки, аби впливати на судову систему. Вони хочуть зменшити ризики оскарження рішень Президента, уряду і таке інше. Тому навіть якщо певні рішення будуть оскаржені у суді, то паралельно будуть відповідні рішення й на користь Президента і уряду. Всі свідомі цього”, - зазначив політолог.

На його думку, для «регіоналів» зараз головне сформувати свій уряд, а далі «нехай трава не росте». Як вважає В.ФЕСЕНКО, “сумнівний характер нової коаліції призведе до того, що Верховна Рада потрапить під Дамоклів меч розпуску. Це буде додатковий інструмент для шантажу депутатів. А те, що новий уряд буде нелегітимний, нікого не турбуватиме. Цим урядом швидше легко й пожертвують у разі загострення кризи”.

“Усі ці дії нової влади свідчать про те, що зараз вирішуються проблеми не країни, а виключно проблеми нового Президента і системи виконавчої влади. Наголошую, те, що вони зараз роблять – це міна уповільненої дії. І коли вона вибухне і настільки великими будуть масштаби цього вибуху, важко прогнозувати”, - заявив експерт.

Між тим політолог Вадим КАРАСЬОВ висловив думку, що якщо КС знову прийме до розгляду питання про порядок формування коаліції, то це означає, що він орієнтується на побажання нової влади, а не на своє рішення, згідно з яким лише фракції можуть формувати коаліцію.

“Одне слово, криза триває. Якщо коаліція і уряд буде сформована на ухвалених депутатами змінах до Регламенту, то це так просто не закінчиться”, - резюмував експерт.