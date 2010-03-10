БЮТ: з Партією регіонів все зрозуміло, та що робити з "гарматним м'ясом"

Фракція БЮТ у Верховній Раді України вимагає від голови парламенту Володимира ЛИТВИНА заблокувати картки тих народних депутатів, які систематично пропускають пленарні засідання ВР, але за них цими картками голосують невідомі особи, намагаючись здійснити державний переворот.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Верховної Раді.

БЮТівці переконані, що зараз Верховна Рада із законодавчого органу держави зусиллями Партії регіонів, спікера парламенту та політичних "лузерів" перетворюється “на механізм повної узурпації влади та насадження диктатури одного політичного клану”.

"З Партією регіонів все зрозуміло. Така практика досягнення мети була закладена з самого початку існування цієї політичної формації. З перших днів створення вона була надійною опорою для режиму КУЧМИ. Пізніше він призначив своїм правонаступником Віктора ЯНУКОВИЧА, але і це не допомогло йому стати Президентом у 2004 році. Тому закономірно, що політична корупція, підкуп, шантаж, залякування – це єдині засоби, які можуть допомогти Партії регіонів здобути владу і втриматися в ній", - йдеться у заяві.

На думку депутатів від БЮТ, зараз здійснюється спроба через обман та фальсифікації сформувати нову парламентську коаліції та уряд.

"Новостворена коаліція буде антиконституційною, і складатися вона буде із зрадників та політичних заробітчан. Бо ті особи, які вже сьогодні голосують за відверто антиконституційні закони, завтра будуть у коаліції поза законом. Зараз вони не представляють нікого, самі по собі – вони лише гарматне м`ясо, "витратний матеріал", який потрібен їм лише на один день. Вони йшли на вибори у складі тих політичних сил, які обіцяли відстоювати демократичні принципи розвитку України, боротися з корупцією, формувати прозору владу, яка буде діяти виключно в законодавчому полі – вони зрадили цим принципам, зрадили своїх виборців", – наголошується у заяві.