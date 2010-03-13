Азаров звільнив голів Пенсійного фонду і Держказначейства
16:57, 13 березня 2010Політика
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Інформація від прес-секретаря
Кабінет міністрів України звільнив керівників Пенсійного фонду - Олексія ЗАРУДНОГО і Державного казначейства - Тетяну СЛЮЗ.
Про це сьогодні журналістам повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО.
Він зазначив, що відповідні рішення були ухвалені унаслідок «незадовільного стан справ» у відомствах, які вони очолювали.
В.ЛУК‘ЯНЕНКО також повідомив, що на сьогодні розглядається питання про передачу матеріалів про діяльність екс-керівників ПФ і Держказначейства до правоохоронних органів.
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