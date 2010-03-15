Чоловік позбувся на митниці 37 тис. євро і «Мерседеса»

Валюту, гривневий еквівалент якої становить понад 410 тис. грн., намагався незаконно вивезти з України 29-річнй львів’янин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, чоловік їхав до Польщі мікроавтобусом «Мерседес». Під час оформлення транспортного засобу в пункті пропуску «Рава-Руська», що у Львівській області, прикордонно-митна оглядова група знайшла 37 тис. 675 євро. Обклеєний скотчем паперовий пакунок з грошима був захований під панеллю приладів мікроавтобуса за так званим бардачком.

Контрабандну валюту вилучили у встановленому порядку. Також затримали та передали в митницю транспортний засіб, у якому її ховали. Мікроавтобус «Мерседес» експерти оцінили у майже 140 тис. грн.