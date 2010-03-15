Олег Наливайко подав у відставку

Виконувач обов`язків голови Державного комітету телебачення та радіомовлення Олег Наливайко подав заяву про звільнення. Про це «Телекритиці»стало відомо з власних поінформованих джерел.

Тим часом, за інформацією джерел «Дусі», на посаду голови Держкомтелерадіо розглядаються такі кандидатури: Ганна Безлюдна (екс-генеральний продюсер телеканалу «Інтер»), В`ячеслав Піховшек (журналіст, екс-головний редактор інформаційної програми ТСН на «1+1»), Олександр Голуб (народний депутат від Комуністичної партії України) і Дмитро Понамарчук (керівник прес-центру виборчого штабу Віктора Януковича).

Як повідомляв УНІАН, Олег Наливайко був призначений першим заступником голови - в. о. голови Держкомтелерадіо 9 вересня 2009 року. Раніше обіймав посаду генерального директора холдингу «Главред-медіа».