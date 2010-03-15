Експерт думає, що Тимошенко «згоріла»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО має мінімальні шанси виграти наступні парламентські вибори, сказав кореспонденту УНІАН у Польщі аналітик Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Він звернув увагу на малу ефективність екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО після програшу президентських виборів. "Її дії після програшу були дивовижно неконкретні та неефективні і якісь загублені", - сказав польський експерт.

"Маю враження, що вона після цих виборів згоріла: маю на увазі психічно, а не політично", - додав А.ШЕПТИЦЬКИЙ.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО, швидше за все, апелюватиме до нелегітимності створення нової парламентської коаліції за участю окремих депутатів, але не знайде широкої підтримки серед громадськості та міжнародної спільноти, яка готова "заплющити очі" на певні порушення задля стабільності в Україні.

Як вважає А.ШЕПТИЦЬКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО може зайняти вичікувальну позицію, сподіваючись на помилки нової влади, які призведуть до втрати популярності. Проте тут вона у боротьбі за владу «стикнеться із новими політичними лідерами (Сергієм ТІГІПКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ), які можуть відібрати голоси в тих, хто її підтримував», додав експерт.

Водночас, за його словами, не варто однозначно відкидати шанси Ю.ТИМОШЕНКО пізніше повернутися у велику політику, адже Віктору ЯНУКОВИЧУ після поразки на президентських виборах у 2004 році «мало хто давав шанси стати Президентом однієї з найбільших держав Східної Європи».