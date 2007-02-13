Чому Огризко на конференції говорив українською мовою

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО підтверджує, що користувався українською мовою на конференції у Києві, організованій Інститутом країн СНД минулого року, оскільки не був попереджений, що українська мова не є робочою мовою на цій конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОГРИЗКО сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо закидів прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що він нібито спілкувався через перекладача з російськими представниками під час переговорів.

В.ОГРИЗКО зазначив, що його запросили на цю конференцію поділитися міркуваннями про розвиток українсько-російських відносин, але не попередили про те, що українська мова не є робочою мовою конференції.

«Я підготував тези українською мовою і, безумовно, використовував українську мову для спілкування», - сказав В.ОГРИЗКО.

При цьому він зазначив, що, наскільки йому відомо, російські колеги прекрасно розуміють українську мову.

Водночас він зазначив, що «дехто з учасників, скажімо так, в недипломатичній формі, почав вимагати від мене перейти на російську мову, що в мене не викликало ентузіазму, і я продовжував виступати українською мовою в себе вдома, в Україні», - сказав В.ОГРИЗКО.

«Тому не вважаю, що в таких випадках цією темою можна спекулювати або робити з неї елементи для піар-ходів», - додав він.