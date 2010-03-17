Азаров доручив міністерствам вести переговори з ЄБРР і Світовим банком

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним міністерствам і відомствам приступити до проведення переговорів з Європейським банком реконструкції і розвитку та Світовим банком з метою налагодження ефективної співпраці в напрямку реалізації інфраструктурних і інвестиційних проектів в Україні.

Як повідомили УНІАН у Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, про це прем’єр заявив під час зустрічі з главою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ.

«Наш уряд буде витрачати кредити не на проїдання, покриття дефіциту, а на розвиток», - зазначив М.АЗАРОВ.

«Ми сповідуємо ліберальні економічні цінності, а отже свідомі того, що відкрита ринкова економіка України має бути конкурентоспроможною. Таким чином, іншого шляху, крім модернізації і реформ, для нашої держави немає», - підкреслив прем’єр-міністр України.

За словами М.АЗАРОВА, уряд України дуже зацікавлений у втіленні інфраструктурних і інвестиційних проектів. Він підкреслив, що Кабінет міністрів уже підготував низку цікавих проектів, які передбачають фінансову підтримку з боку міжнародних фінансових організацій і участь інвесторів, зокрема, будівництво висококласних автошляхів. Водночас уряд продемонструє, що Україна всі власні вільні кошти інвестуватиме у модернізацію економіки, в першу чергу - в енергозбереження і транспортну інфраструктуру.

Окремо прем’єр-міністр повідомив, що уряд України готує Європейському Союзу пропозицію щодо модернізації вітчизняної газотранспортної системи.

«Будівництво обхідних щодо України маршрутів транспортування газу стало фактом, тому ми чітко усвідомлюємо, що тільки глибока модернізація, підвищення ефективності – технічної і економічної – української ГТС дасть нашому, насправді найнадійнішому маршрутові, конкурентні переваги», - заявив глава уряду.

М.АЗАРОВ висловив думку, що Україна повинна залучати мінімум 15-20 млрд. доларів на реалізацію інфраструктурних проектів.

Як відзначив прем`єр-міністр, ЄБРР у свій час фінансував реалізацію подібних проектів в Україні і висловив сподівання, що така співпраця в поточному році буде продовжена.