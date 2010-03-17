Азаров призначив персонального відповідального за чесні ціни

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ визначив першочергові кроки Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду, яке вперше проходить за участю журналістів.

«І хоча час бездарно змарновано, треба негайно готувати техніку, будівельні матеріали, мобілізувати людей і починати протистояти повені. І тут ШУФРИЧ головою відповідає, щоб жодна людина не постраждала, не дай Бог, не загинула», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, другим пріоритетом діяльності уряду має стати підготовка і проведення весняно-польових робіт. «СЛАУТА, ПРИСЯЖНЮК разом з ЯРОШЕНКОМ мають вжити усіх необхідних заходів, щоб роботи пішли без затримок», - підкреслив прем’єр-міністр.

М.АЗАРОВ також вважає за необхідне здійснити заходи для стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку України. «Нас не може не турбувати цінова нестабільність. Ми повинні у нашій країні забезпечити чесні ціни, забезпечити їхню стабільність. За це персонально відповідає ТІГІПКО разом з міністерствами, з Антимонопольним комітетом та при взаємодії з НБУ», - наголосив він.

М.АЗАРОВ заявив, що уряд стурбований ситуацією у паливно-енергетичному комплексі України. «Ми маємо дуже високі ціни на енергоносії, спад видобутку вугілля. Отже, від КЛЮЄВА, БОЙКА, ЯЩЕНКА вимагаю конкретних заходів, щоб виправити стан справ», - підкреслив він.

Аналогічні завдання щодо розробки плану дій прем’єр також поставив перед тим блоком уряду, який відповідає за житлово-комунальне господарство.