Нова влада в суботу розбиратиметься, чому Київ нагадує блокадне місто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України провести 20 березня нараду з питань вирішення нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку Києва.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“З огляду на незадовільний стан, що склався із забезпеченням функціонування систем життєзабезпечення міста Києва, низький рівень надання громадянам соціальних послуг, а також інших питань, що потребують невідкладного реагування, Президент України В.ЯНУКОВИЧ дав доручення прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ, голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та головам районних у місті Києві державних адміністрацій”, - йдеться у повідомлені.

Зокрема, у нараді в Кабінеті міністрів України візьмуть участь члени уряду, керівництво Адміністрації Президента України, керівники міста та районних державних адміністрацій столиці.

Президент вимагає головну увагу приділити питанню визначення і подолання усіх конфліктних, больових та суспільно-резонансних проблем міста, жителів столиці; укріпленню міської та районних ланок влади підготовленими професійними фахівцями, деполітизації органів місцевої виконавчої влади столиці; скороченню кількості заступників та чисельності апарату чиновників міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, оптимізація витрат бюджету на їхнє утримання з урахуванням сучасних вимог; цільовому, раціональному та обґрунтованому використання бюджетних коштів.

Крім того, нарада буде присвячена дисципліні міжбюджетних розрахунків, повноті та своєчасності надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів; своєчасністі розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги; законності й ефективності використання земельних ресурсів та об`єктів комунальної власності міста; обґрунтованості рішень щодо реалізації тарифної політики у житлово-комунальній, транспортній та інших галузях економіки і соціальній сфері міста; стану техногенної безпеки столиці та її жителів.

В.ЯНУКОВИЧ доручив визначити пріоритетні напрямки реалізації важливих інфраструктурних проектів столиці, добудови об`єктів незавершеного будівництва, розвитку дорожньо-транспортної галузі, медичного та соціального обслуговування населення, а також вирішити питання щодо підготовки міста до проведення заходів з нагоди святкування 65-ї річниці Дня Перемоги.

За результатами наради у тижневий термін належить підготувати узгоджені пропозиції щодо комплексних заходів, спрямованих на розв`язання проблем соціально-економічного розвитку міста, підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади Києва та посилення відповідальності посадових осіб.

Сьогодні про необхідність проведення наради з КМДА говорив на засіданні Кабміну і прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ

«Київ цієї зими нагадував блокадне місто. Це ганьба для європейської столиці. Доручаю ТИХОНОВУ, ПОПОВУ, ЯЦУБІ зробити все, щоб зараз люди побачили зміни на краще», - сказав М.АЗАРОВ.

«Нам необхідно вивчити стан справ, розібратися, кого треба покарати і як виправити ситуацію», - підкреслив він.