Симоненко розказав Януковичу про «злочин» Тимошенко і Турчинова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Рахункової палати Валентину СИМОНЕНКУ надати пропозиції щодо оптимізації бюджету.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час зустрічі в Адміністрації Президента.

В.СИМОНЕНКО має надати главі держави пропозиції щодо оптимізації видатків, щоб “країна мала можливість не тільки нормально прожити цей непростий рік, а й закласти фундамент зростання економіки на наступні періоди”, йдеться у повідомленні.

У ході розмови було обговорено питання підготовки бюджету-2010 та боротьби з корупцією у бюджетній сфері.

«Безумовно, те, що бюджет поточного року готується з таким запізненням, дуже погано. Але нам обов’язково треба врахувати всі недоліки бюджету-2009, а також ту надскладну ситуацію, яка є зараз в економіці країни», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент назвав неприпустимим перевантаження додатковими податками підприємств, майже половина з яких є збитковими.

Глава держави наголосив на необхідності раціонального використання наявних у держави коштів за пріоритетними напрямками, які повинні бути визначені у бюджеті-2010.

Президент доручив голові Рахункової палати тримати на жорсткому контролі це питання.

«Я добре знаю: для того, щоб побороти корупцію в бюджетній сфері, привчити чиновників жити за законом, нам з вами треба буде добре попрацювати. Не дати рукам чиновників, які тягнуться, щоб заробляти на бюджеті – це буде наша з вами спільна справа», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу В.СИМОНЕНКО поінформував Президента, що бюджет-2009 не виконано за жодним із показників. «А ті показники, що хоч якось підходять за нормами закону, практично сфальсифіковані. Особливо це стосується зовнішніх запозичень, виплат зарплат, а також роботи Пенсійного фонду», - наголосив голова Рахункової палати.

Відповідаючи на запитання Президента, ким саме були сфальсифіковані ці дані, В.СИМОНЕНКО сказав: «Колишнім урядом, котрий керував країною у 2008-2009 роках», додавши, що, за даними Рахункової палати лише по одному питанню, а саме – тендерних закупівель, – особистими розпорядженнями екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА або так званими протокольними рішеннями, без прийняття відповідних постанов Кабміну, державі лише поточного року завдано збитків у розмірі 20 млрд. грн.

«Те, що скоєно злочин, – це стовідсотково. Тепер, щоб рухатися вперед, треба, щоб було і покарання за результатами скоєного злочину», – заявив голова Рахункової палати.

Окрім того, В.СИМОНЕНКО повідомив про стан справ у Пенсійному фонді України та висловив свої пропозиції щодо покращення й удосконалення його роботи.