Сьогоднішні переговори у Москві стосуватимуться не лише газу?

Головною метою переговорів, які розпочинаються сьогодні у столиці РФ, буде переведення газових відносин між Києвом та Москвою в русло «рівноправного партнерства». Про це радіо "Свобода"заявив керівник Департаменту газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики Костянтин Бородін.

«Якщо Україна сплачує ринкову ціну за російський газ, то це має відбиватися і на тарифах транзиту», – заявив Бородін. Проте, якими конкретно аргументами апелюватиме Україна, пан Бородін не уточнив, зазначивши, що йтиметься про цілий комплекс питань.

Очевидно, що одним з аргументів української сторони буде перспектива створення газового консорціуму. Проте, не виключно, що газові переговори можуть торкатися як мовної теми, так і теми Чорноморського флоту.

«Мені важко виділити якийсь один напрямок, який міг би бути головним. Буде обговорюватись ціле коло питань, – говорить Костянтин Бородін. – Співпраця у царині транспортування газу теж не така проста, як і створення консорціуму. Адже необхідного обговорити і плани російської сторони щодо будівництва обхідних газопроводів, наскільки вони можуть корегуватися у випадку створення сценарію консорціуму».