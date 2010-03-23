Табачник обіцяє «зняти обмеження щодо тестів» для абітурієнтів
"Не буде колишнього безумства"
При вступі до вищих навчальних закладів на технічні спеціальності для абітурієнтів буде знято обмеження щодо тестів.
Про це міністр освіти й науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявив в інтерв`ю газеті “Сегодня” (№64, 23 березня ц.р.).
“Буде знято обмеження з тестів. Скажімо, ви набрали 200 балів з фізики і 198 – з математики, але набрали менш як 124 бали з мови й літератури. Це не буде перешкодою для вступу на технічну спеціальність, бо в 2008 і 2009 роках близько 40 тисяч талановитих дітей залишилися за бортом, оскільки не набрали 124 бали з мови й літератури, хоча набрали високі бали з точних дисциплін. Нехай сумують ваші 100 балів з мови й літератури, ваші 200 балів з математики і 180 – з фізики й визначають, чи маєте ви за конкурсом тесту й атестату право на зарахування. І не буде колишнього безумства, коли попереднє міністерство вимагало за одну ніч від комісій вивісити всі списки. Зрозуміло, що це вело до масових помилок і, по суті, було маскуванням корупційної схеми”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.
Крім того, за словами міністра, буде скасовано обмеження для тих, хто закінчив школу до введення обов`язкового тестування – три роки тому і раніше.
“Вони не винні, що наказами міністерства їх атестати було, по суті, анулювано. Тому вони отримають право вступати за атестатами, складаючи вступні іспити до вузів на заочні відділення. Так пропонують ректори”, - відзначив Д.ТАБАЧНИК.