Табачник обіцяє «зняти обмеження щодо тестів» для абітурієнтів

При вступі до вищих навчальних закладів на технічні спеціальності для абітурієнтів буде знято обмеження щодо тестів.

Про це міністр освіти й науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявив в інтерв`ю газеті “Сегодня” (№64, 23 березня ц.р.).

“Буде знято обмеження з тестів. Скажімо, ви набрали 200 балів з фізики і 198 – з математики, але набрали менш як 124 бали з мови й літератури. Це не буде перешкодою для вступу на технічну спеціальність, бо в 2008 і 2009 роках близько 40 тисяч талановитих дітей залишилися за бортом, оскільки не набрали 124 бали з мови й літератури, хоча набрали високі бали з точних дисциплін. Нехай сумують ваші 100 балів з мови й літератури, ваші 200 балів з математики і 180 – з фізики й визначають, чи маєте ви за конкурсом тесту й атестату право на зарахування. І не буде колишнього безумства, коли попереднє міністерство вимагало за одну ніч від комісій вивісити всі списки. Зрозуміло, що це вело до масових помилок і, по суті, було маскуванням корупційної схеми”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, за словами міністра, буде скасовано обмеження для тих, хто закінчив школу до введення обов`язкового тестування – три роки тому і раніше.

“Вони не винні, що наказами міністерства їх атестати було, по суті, анулювано. Тому вони отримають право вступати за атестатами, складаючи вступні іспити до вузів на заочні відділення. Так пропонують ректори”, - відзначив Д.ТАБАЧНИК.