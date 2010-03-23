Колесніков обяціє на Олімпійський 55 мільйонів щотижня

Заборгованість у розмірі 36 млн. грн. перед будівельниками й проектувальниками НСК «Олімпійський» буде погашено цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Борг – 36 млн. грн., з них 21 млн. грн. – будівельникам і 15 млн. грн. – проектувальникам. Гроші буде переказано в четвер і п`ятницю в повному обсягу», – запевнив віце-прем`єр.

Також він повідомив, що впродовж трьох тижнів уряд проведе передоплату в розмірі 160 млн. грн. за будівельні конструкції покрівлі.

«По 55 млн. уряд щотижня переказуватиме», – відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ.