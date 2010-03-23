Під час параду кораблі ЧФ Росії зобов'язані нести українські прапори

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН «категорично і повністю» спростовує звинувачення депутата Держдуми РФ Костянтина ЗАТУЛІНА в обмеженні Україною Чорноморського флоту РФ при проведенні військово-морських парадів у Севастопольській бухті на День ВМФ Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи обмежує Україна ЧФ РФ у сценарії святкування дня військового флоту Росії.

«До того, що міг мати на увазі ЗАТУЛІН, говорячи про утиски – з його точки зору – російської сторони, треба, наприклад, включити і те, що він весь час критикував нас за те, що ми «нав`язали» ЧФ РФ пронесення на головному кораблі двох державних прапорів – Росії та України», - сказав В.КАЗАРІН.

На думку заступника голови СМДА, К.ЗАТУЛІН мусить знати, що згідно з міжнародним законодавством «передбачається завжди, на будь-яких парадах, обов`язкове пронесення прапору країни перебування військ поряд із прапором своєї країни».

«Це правильно. Тому що якщо ми говоримо, що у нас братерські, тісні стосунки, як же можна їх засновувати на якихось зовнішніх проявах неповаги один до одного?» - зазначив В.КАЗАРІН, висловивши при цьому переконання, що в майбутньому між українським і російським народами «буде цілковита повага один до одного, і це буде проявлятися в усьому».

За словами В.КАЗАРІНА, Україна щодо проведення парадів ЧФ РФ застосувала такі ж обмеження, які існують і в Росії, і в Білорусі, і в усіх європейських країнах. Зокрема, зазначив він, пуски навчальних ракет під час парадів «заборонені і в Росії, і в Україні. В обох країнах прийнято рішення, що вони замінюються імітаційними звуковими пусками».

«Заборона стрільби зі стрілецької зброї під час параду, коли збирається величезна кількість людей, також ґрунтується на трагічному досвіді останніх років, в тому числі, і зарубіжного досвіду», - додав В.КАЗАРІН.

«Всі ці заборони запроваджувалися паралельно нашими двома державами, і нашими військовими виконуються», – сказав на завершення перший заступник голови Севастопольської МДА.

Довідка УНІАН. На прес-конференції у Севастополі 20 березня К.ЗАТУЛІН заявив: «З кожним роком, особливо останні 5 років, відбувалося періодичне обмеження можливостей Чорноморського флоту під час проведення військово-морського параду на День ВМФ РФ... В останні роки при проведенні свята багато чого на вимогу української сторони вилучили».