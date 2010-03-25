Боротьба за скорочення армії чиновників закінчується її збільшенням?

В Україні боротьба за скорочення великої армії чиновників щоразу закінчується збільшенням їхньої кількості. Про це пише тижневик «Коментарі:», аналізучи плани Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скоротити держапарат на 20%.

За оцінками видання, усі попередні заходи щодо скорочення роздутого держапарату в підсумку приводили до 2–9% приросту кількості чиновників. Не дали належного ефекту й антикризові ініціативи скорочення виплат чиновникам. Від застосування цих антикризових заходів доходи чиновників нижчої і середньої ланки впали на 25–45%, водночас доходи значніших чиновників за цей період зросли в середньому на 10%. Так, торік середня зарплата співробітників НБУ становила приблизно 12 тис., а чиновника районної держадміністрації - 900 грн. У підсумку ж середня заробітна плата чиновників за рік зросла більш як на 600 грн. - до 2513 грн. (дані Головного управління державної служби), тобто стала вищою, ніж середня по країні.

Cкорочення на 50% зарплат Президента України й службовців його Адміністрації, яке В.ЯНУКОВИЧА задекларував одним з перших своїх указів, за оцінкою «Коментарів:», дозволить заощадити близько 80 млн. грн.., тоді як загальний фонд заробітної плати держслужбовцям і технічному персоналу державних структур 2009 року становив 8,6 млрд. грн. А уряду для виконання закону про соцстандарти необхідно близько 40 млрд. грн., що теоретично можливо при скороченні на 20% видатків на держуправління (минулого року вони склали більше 194 млрд. грн.). Як зауважує видання, глава держави доручив скоротити зарплату на 50% і прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, але останній не поспішає з подібною ініціативою.

Загалом же в Адміністрації Президента вважають, що сьогодні зайвими є 35% співробітників Кабінету міністрів і 10% чиновників на місцях, що й має принести необхідну економію у 20%.

Однак, за оцінками видання, в Україні співвідношення кількості держслужбовців до чисельності населення - 0,7% - вже зараз відповідає стандартам нових членів ЄС (Польща - 0,6%, Словаччина - 2,2%).

Найбільшою проблемою для України, на думку тижневика, є те, що й минулі, й нинішні ініціативи щодо скорочення чисельності держапарату ніяк не пов’язані з системною реформою держслужби. Нікому не цікаво створювати армію професіоналів, яких згодом закон захистить від розгнузданості політиків, резюмує видання.