Гайдук навіть не здогадується, хто, чи зверху, чи знизу тисне на КС

18:20, 16 лютого 2007
Політика
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Секретар РНБО дав брифінг

Секретарю Ради національної безпеки і оборони Віталію ГАЙДУКУ не відомо, хто може здійснювати тиск на суддів Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві за результатами засідання РНБО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо йому щось про такий тиск і чи не є це загрозою національній безпеці, В.ГАЙДУК відповів, що він зустрічався з головою Конституційного Суду (Іваном ДОМБРОВСЬКИМ) лише двічі.

«Мені важко сказати, хто і як, чи зверху, чи знизу, на нього (КС – УНІАН) тисне», - сказав В.ГАЙДУК.

Він зауважив, що зараз в КС знаходиться на розгляді дуже багато подань, причому багато з них, за словами В.ГАЙДУКА, визначені як першочергові (тобто мають бути розглянуті впродовж місяця - УНІАН). За словами В.ГАЙДУКА, можливо, тиском можна вважати те, що зараз в КС знаходиться близько 80 подань, і дуже багато з них є першочерговими. «Але на те він і Конституційний Суд», - додав В.ГАЙДУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Конституційного Суду України Іван ДОМБРОВСЬКИЙ сказав, що «тиск на Конституційний Суд чиниться, і чинився завжди».

«Тиск на Конституційний Суд чиниться, і чинився завжди. Інше питання - в якій формі», - сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ, додавши, що мається на увазі шантаж, прохання, підкуп. «Прохань особисто до мене не було», - наголосив він, зазначивши при цьому, що з подібних приводів до нього не зверталися судді КС.

В той же час він зауважив, що своєрідним тиском на суд можна назвати й аргументацію, яку викладають у своїх поданнях чи зверненнях особи, які звертаються до КС з проханням розтлумачити норми законів. «Але такий тиск я вважаю нормальним», - сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Продовжуючи тему, І.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що під певним тиском можна розуміти й публікації в ЗМІ, зокрема, критику на адресу КС, однак такий тиск він особисто, як голова суду, сприймає нормально, оскільки, на його думку, критика сприяє роботі цього державного органу.

 

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