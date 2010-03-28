Томенко радить урядовцям вивчити наголос у слові «українці»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує, що несприйняття опозицією нинішнього уряду полягає не тільки в економічному та політичному аспектах, а й в світоглядному.

Про це він заявив під час ефіру на 5-му каналі.

За словами М.ТОМЕНКА, більшості урядовців, аби захищати інтереси наших громадян, для початку непогано було б з правильним наголосом вимовляти слово "українці". «Так сталося, що абсолютна більшість урядовців, щоденно говорячи як українською, так і російською мовами, акцентують на тому, що вони захищають укрАїнський народ. Я не знаю такої нації, яка називається укрАїнці і проживає в Україні», - наголосив М.ТОМЕНКО. «Я знаю, що украЇнці створили державу і це держава украЇнського народу. От коли уряд буде захищати украЇнський народ, - тоді ідеологічно можна буде говорити, що позиція цього уряду та опозиції співпадає», - наголосив віце-спікер.