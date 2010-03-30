У ПР пропонують опозиції скласти конкуренцію Мартинюку

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що опозиційним фракціям запропоновано внести свою кандидатуру на посаду першого віце-спікера з тим, щоб заповнити цю вакансію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

«Ми своїм колегам з фракцій, у тому числі, які знаходяться в опозиції, запропонували висунути і свої кандидатури», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, якщо по якійсь із кандидатур буде досягнута домовленість, то це дасть змогу провести позитивне голосування.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що для того, аби здійснити кадрові призначення у президії Верховної Ради, необхідно, аби при голосуванні за конкретну кандидатуру було взято 300 бюлетенів.

Водночас, за його словами, фракції опозиції поки що не внесли жодної кандидатури. Як сказав О.ЄФРЕМОВ, на посаду першого віце-спікера розглядається лише одна кандидатура - представника фракції КПУ Адама МАРТИНЮКА.

Як відомо, представник Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який донедавна був першим заступником голови ВР, очолив Міністерство юстиції.