Людмила Янукович вийшла на люди (фото)

Балетні школи з Норвегії, Японії, Росії, Арабських еміратів і України представили свої кращі програми під час міжнародного дитячого фестивалю "Гран Па" у Донецьку. Як повідомляє ТаблоID, главою оргкомітету фестивалю є Людмила Янукович - тому їй і випало відкривати свято.

Сфотографуватися із дружиною президента Віктора Януковича зуміли колишній чоловік гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний та дует "Алібі".

"Мене вразила її чарівність, щирість і доброта", - захоплювався після зустрічі з Людмилою Янукович Нагорний.

Фото прес-служби Тимофія Нагорного