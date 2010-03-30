Людмила Янукович вийшла на люди (фото)
13:03, 30 березня 2010Політика
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Дружина Президента очолила оргкомітет
Балетні школи з Норвегії, Японії, Росії, Арабських еміратів і України представили свої кращі програми під час міжнародного дитячого фестивалю "Гран Па" у Донецьку. Як повідомляє ТаблоID, главою оргкомітету фестивалю є Людмила Янукович - тому їй і випало відкривати свято.
Сфотографуватися із дружиною президента Віктора Януковича зуміли колишній чоловік гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний та дует "Алібі".
"Мене вразила її чарівність, щирість і доброта", - захоплювався після зустрічі з Людмилою Янукович Нагорний.
Фото прес-служби Тимофія Нагорного
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