Міністр оборони сказав, коли армія переходитиме на контракт

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що перехід Збройних Сил України на повне комплектування військовослужбовцями контрактної служби відбуватиметься поступово, починаючи з 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів.

«Зараз поки залишається змішаний спосіб комплектування армії», - констатував міністр, відповідаючи на запитання, чи готове Міністерство оборони виконати програмні засади Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, згідно з якими перехід до професійної армії повинен бути забезпечений починаючи з 2011 року.

Водночас М.ЄЖЕЛЬ припустив, що, виходячи із наявної фінансово-економічної ситуації в Україні, якщо цей процес буде завершено за п’ять років, починаючи з 2011 року, то це буде позитивним та оптимістичним результатом.