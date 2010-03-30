Путін вимагає «виколупати терористів з дна каналізації»

Знайти організаторів вибухів в московському метро повинно стати справою честі для правоохоронців, заявив у вівторок глава уряду Росії Володимир Путін на нараді з питань безпеки на транспорті.

«Ми знаємо, що вони (організатори і помічники виконавців терактів) залягли на дно. Але це справа честі правоохоронних органів - виколупати їх з цього дна каналізації на світ Божий», - цитує Путіна РІА Новости. «Упевнений, що це буде зроблено», - додав прем`єр.