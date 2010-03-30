Путін вимагає «виколупати терористів з дна каналізації»
16:17, 30 березня 2010Політика
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Прем`єр РФ - про безпеку
Знайти організаторів вибухів в московському метро повинно стати справою честі для правоохоронців, заявив у вівторок глава уряду Росії Володимир Путін на нараді з питань безпеки на транспорті.
«Ми знаємо, що вони (організатори і помічники виконавців терактів) залягли на дно. Але це справа честі правоохоронних органів - виколупати їх з цього дна каналізації на світ Божий», - цитує Путіна РІА Новости.«Упевнений, що це буде зроблено», - додав прем`єр.
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