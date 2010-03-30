Кабмін подав у ВР кандидатуру на голову Держкомтелерадіо

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді призначити Юрія ПЛАКСЮКА на посаду голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Відповідний проект постанови від Кабміну зареєстровано у ВР сьогодні, 30 березня.

Наразі Ю.ПЛАКСЮК обіймає посаду заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, на яку був призначений Верховною Радою у квітні 2005 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. виконуючий обов`язки голови Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО подав заяву про відставку.

17 березня Кабмін призначив в.о. голови Держкомтелерадіо Олександра КУРДИНОВИЧА.