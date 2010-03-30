Азаров: Україна зацікавлена вільно торгувати з Канадою

Україна і Канада вже поточного року можуть укласти угоду про вільну торгівлю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Даніелем КАРОНОМ.

За словами М.АЗАРОВА, Україна зацікавлена у найшвидшому підписанні угоди про вільну торгівлю з Канадою.

Глава уряду зауважив, що торік різко знизився обсяг торгових відносин між Україною та Канадою: «Він склав лише 382 млн. дол. Для таких країн, як Канада і Україна, це не гроші. І це говорить про те, що практично торгівля завмерла».

При цьому прем’єр-міністр наголосив, що потенціал двох країн набагато більший: «Ми можемо в п’ять разів збільшити товарообіг».

І тому зараз, за словами М.АЗАРОВА, Україна готова приступити до переговорів щодо підписання угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Він впевнений, що ця угода принесе взаємну вигоду як Україні, так і Канаді.

Глава уряду дав доручення «оживити» роботу міжурядової комісії та активізувати роботу з підготовки підписання угоди. М.АЗАРОВ зазначив, що Україна готова прийняти канадську делегацію високого рівня, яка збирається прибути в травні для обговорення ряду питань співробітництва, зокрема і щодо підписання угоди про вільну торгівлю.

У свою чергу посол Канади в Україні підкреслив, що у 2010 році Україна та Канада можуть підписати угоду про обмін молоддю та угоду про вільну торгівлю. За його словами, вже напрацьовані варіанти цих документів. Д.КАРОН впевнений в успішному завершенні переговорів щодо підписання даних угод.