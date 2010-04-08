За неповернену командою Тимошенко заставу за ОПЗ заплатить Казначейство

Генеральна прокуратура України в результаті перевірки додержання законодавства при виконанні судових рішень у сфері приватизації виявила ознаки злочину в діях посадовців Державного казначейства України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, зловживаючи службовим становищем та перешкоджаючи виконанню судових рішень, посадовці Держказначейства упродовж шести місяців після проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» не повернули двом його учасникам – юридичним особам конкурсні гарантії в розмірі 800 млн. грн., внаслідок чого судом стягнуто з Фонду державного майна України штрафних санкції у розмірі понад 3 млн. грн., що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Генпрокуратурою за цими фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ «СІБУР»), ТОВ «Фрунзе-Флора» (Україна) і ТОВ «Нортіма» (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем конкурсу з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною.

Коментуючи рішення комісії, виконуючий обов`язки глави ФДМ Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що вважає адекватною ціною приватизації заводу 8-9 млрд. грн.

У жовтні 2009 року ТОВ «Нортіма» заявила, що Фонд держмайна України не повернув своєчасно і незаконно використовує 400 млн. грн., внесених компанією як конкурсну гарантію для участі у приватизаційному конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 грудня 2009 року Господарський суд Києва постановив стягнути з ФДМУ на користь ТОВ «Нортіма» 400 млн. грн. конкурсної гарантії та 2 млн. 695 тис. 890 грн. 41 коп. – 3% річних за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання.

ТОВ «Фрунзе-Флора» також заявила, що ФДМУ не повернув їй коштів. 14 грудня 2009 р. Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким ФДМУ зобов’язано повернути ТОВ «Фрунзе-Флора» 400 млн. грн.

Аналогічні заяви озвучувала і екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко. Зокрема нинішній лідер опозиції звинуватила учасників аукціону в змові з метою занизити продажну ціну Одеського припортового, після чого єдиним, на її думку виходом залишалася відміна результатів приватизаційного конкурсу.