Янукович розраховує на швидке відновлення співпраці з МВФ

Україна розраховує на швидке відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом БІЛЬДТОМ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що його “ключовими пріоритетами є скорочення державних видатків, жорстка оптимізація витрат на утримання державного апарату і рішучі антикорупційні заходи”. За його словами, “це знайде своє відображення у проекті державного бюджету, розробка якого вже завершується”. В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що “це нелегке завдання, враховуючи той критичний стан, який дістався нам у спадок”.

“Наші головні принципи – реалістичність, ощадливість та інвестиційно-інноваційна модель розвитку країни. Ми розраховуємо, що такий підхід дасть можливість швидкого відновлення співпраці з МВФ”, – зазначив глава держави.

За його словами, “одним із найважливіших пріоритетів є відхід від ручного управління економікою”. “Роль держави в економіці буде зменшено, кількість регулятивних механізмів – обмежено”, - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що за короткий термін вдалося створити чітку владну вертикаль. Він проінформував гостя, що сьогодні оприлюднено рішення Конституційного Суду, який визнав конституційність створення коаліції у парламенті.

“Тому зараз я можу із впевненістю казати про те, що Україна має ефективну і злагоджену роботу владної команди. І цей ланцюг – Президент, уряд і парламентська коаліція – діятиме ефективно”, - переконаний глава держави.

Президент України зазначив, що зовнішня політика нової влади “буде прагматичною, побудованою на засадах добросусідства та взаємних вигод”. “Ми гарантуємо стабільність і прогнозованість нашої політики”, - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні відпрацьована з ЄС програма дій, що передбачає створення до кінця року зони вільної торгівлі, отримання дорожньої карти на безвізовий режим для українських громадян.

“Окремим пріоритетом нашого діалогу з ЄС є енергетична безпека. Ми гарантуємо безперебійний транзит російського газу до країн-споживачів і налаштовані у цій сфері на прозорість і безумовне виконання всіх зобов’язань, врахування інтересів всіх сторін. Газових криз більше не буде”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що “ми готові наближуватися до ЄС настільки, наскільки ЄС готовий до цього”. За його словами, “зараз ми активно працюємо на відновлення високого рівня довіри з нашим стратегічним партнером – Росією”. “Впевнені, що це покращить загальний клімат відносин по лінії Схід – Захід і в цілому на європейському континенті”, – наголосив він.

У свою чергу, К.БІЛЬДТ зазначив, що рішення Конституційного Суду стосовно парламентської коаліції підсилюватиме діяльність уряду, рішучість нової влади у проведенні реформ та співпрацю України і Швеції. “Між нашими країнами склалися дійсно добрі, тривалі двосторонні відносини, існують їх різні аспекти”, – зазначив міністр закордонних справ Швеції. Він також підкреслив, що Україна та Швеція мають добрі можливості для розширення співпраці, зокрема у сфері інвестицій.

Міністр закордонних справ Швеції також вважає, що першочерговим завданням для України є відновлення співпраці з МВФ. “Це запорука вашого стабільного розвитку та просування реформ”, - сказав він.

За його словами, важливими є і переговори про асоціацію та створення зони вільної торгівлі. “Торік, під час головування Швеції в ЄС, ми працювали у цьому напрямку, але, на жаль, далеко не все з наміченого вдалося зробити”, - наголосив К.БІЛЬДТ. При цьому він додав: “Та завдяки стабільності, що на сьогодні склалася в Україні, ми сподіваємося, що прогрес у цьому напрямку обов’язково буде досягнуто”.