Парламент провалив кандидатури Огризка і Короля

Верховна Рада не підтримала кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 196 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували за кандидатуру В.ОГРИЗКА в повному складі фракції КПУ, СПУ, фракція Партії регіонів.

Свої голоси “за” В.ОГРИЗКА віддали 77 народних депутатів із фракції «Наша Україна», 117 - із фракції БЮТ і двоє позафракційних.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні парламенту, зазначив, що тепер Президент України Віктор ЮЩЕНКО має внести нове подання про призначення міністра закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ.

19 лютого Постійний представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ заявив, що в разі, якщо ВР не підтримає кандидатуру В.ОГРИЗКА, то Президент може скористатися своїми конституційними повноваженнями і внести ту саму кандидатуру повторно.

Також Верховна Рада України не дала згоду на призначення Віктора КОРОЛЯ на посаду голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення проголосували 190 народних депутатів із 431, зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, не підтримали призначення В.КОРОЛЯ у повному складі фракції Партії регіонів, СПУ і КПУ.

При цьому за призначення В.КОРОЛЯ на цю посаду проголосувало 112 членів фракції БЮТ, 76 членів фракції «Наша Україна» і двоє позафракційних народних депутатів.

У виступі перед голосуванням В.КОРОЛЬ запевняв, що у випадку його призначення він у жодному разі своєї діяльності не буде керуватися політичними принципами.

В.КОРОЛЬ наголосив, що буде керуватися у своїй діяльності виключно принципами професійності. «Будь-які політичні чи приватні міркування для мене є недопустимими», - сказав він.

В.КОРОЛЬ також наголосив, що СБУ має працювати в інтересах безпеки держави, а не в інтересах окремих громадян. При цьому, за словами В.КОРОЛЯ, стан справ у СБУ потребує суттєвого покращення.

Він заявив, що реформування СБУ має відбуватися в рамках загальної концепції реформування правоохоронних органів.

За словами В.КОРОЛЯ, головним завданням СБУ має бути боротьба з корупцією на основі чіткої правової регламентації діяльності державних органів.