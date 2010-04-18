Виконувач обов’язки Президента Польщі, глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ сподівається на історичне поєднання поляків та росіян на основі правди про Катинську трагедію, яка, за його словами, "десятіріччями отруювала стосунки" між народами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у неділю в Кракові на похороні трагічно загиблого Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ нагадав, що Л.Качинський загинув під російським Смоленськом, де планував виголосити промову в честь 70 річниці Катинської трагедії, яка забрала життя понад 20 тисяч представників еліти Другої Жечі Посполитої.

«70 років тому тисячі польських офіцерів було вивезено до таборів та тюрем НКВД, а пізніше вбито пострілом в потилицю. Цілі покоління поляків були приречені на мовчання. На жаль, волів про це мовчати вільний світ», - сказав він.

Глава Сейму зазначив, що Л.Качинський планував у Катині закликати росіян до єднання на основі правди про ті трагічні події, що є своєрідним його заповітом, котрий необхідно виконати після смерті президента.

За словами Б.КОМОРОВСЬКОГО, «цього ж прагнуть поляки та багато шляхетних росіян.

«Такі надії дають слова та жести зі боку Президента та прем’єра Росії, а також багато проявів тепла та розуміння з боку російського суспільства. Це ми надзвичайно цінимо та приймаємо з відкритим серцем і надією», - сказав виконувач обов’язків Президента.

Він також сказав, що рано чи пізно правда все одно виходить на зовні.

«Історія визнає правоту великого росіянина Олександра Герцена, який казав, що те, що неправдиве та неістотне відпадає, а залишається те, що вічне - правда. Правду можна приховувати, але вона не помирає», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ, який є основним кандидатом на пост Президента від правлячої з кінця 2007 року у Польщі партії «Громадянська платформа».

Довідка УНІАН. СРСР до свого розвалу на початку 90-х не визнавав факту розстрілу польських офіцерів радянським НКВС, звинувачуючи у злочині фашистську Німеччину.

Вперше розстріл польських офіцерів та працівників адміністрації визнав перший президент правонаступниці СРСР - Росії - Борис Єльцин.

Незважаючи на це, полякам до сих пір не вдалося отримати доступу до документів у справі та добитися реабілітації жертв.

Російська військова прокуратура в 2004 році закрила справу дослідження Катинського злочину.

За даними польських істориків, відділки НКВС навесні 1940 року розстріляли понад 20 тисяч полонених польських офіцерів, працівників адміністрації та судів Другої Жечі Посполитої.

За даними польських медіа, після авіакатастрофи під Смоленськом 10 квітня, 14 квітня президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ вперше в інтервю англомовному каналу Russia Today визнав, що тодішню польську інтелегенцію розстріляли відділи НКВС за наказом Йосипа Сталіна.

Крім цього, після трагедії російське телебачення вперше показало художній фільм про тодішні події польського режисера Анджея ВАЙДИ «Катинь».