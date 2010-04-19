Януковича просять залишити на посаді Набруска

Творча інтелігенція закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА залишити на посаді президента Національної радіокомпанії України Віктора НАБРУСКА.

Про це йдеться у відкритому листі творчої інтелігенції на адресу глави держави, який є у розпорядженні агентства УНІАН.

У листі наголошується, що Національна радіокомпанія України є не лише лідером за доступністю та охопленням аудиторії, а й незаперечним фактором утвердження у суспільстві державотворчої ідеології, патріотизму, розвитку національної культури.

Інтелігенція дає високу оцінку роботі НРКУ, її програмному наповненню та культурно-освітнім проектам, діяльності керівництва.

На переконання авторів листа, президент НРКУ В.НАБРУСКО є широко знаним та авторитетним фахівцем у своїй галузі. “Пропрацювавши на Українському радіо 29 років, пройшовши трудовий шлях від молодшого редактора до президента НРКУ, успішно очолює її останні 10 років”, - зазначається у листі. Його автори нагадують, що з ініціативи та під керівництвом В.НАБРУСКА на національному радіо впроваджено нові комп`ютерні технології підготовки радіопередач, оновлено обладнання, комунікації, мережу енергопостачання, реконструйовані виробничі приміщення.

“Програмна політика Українського радіо враховує найширші інтереси та запити слухачів і повністю відповідає світовим тенденціям організації суспільного мовлення”, - наголошується у листі і зазначається, що на НРКУ представлений широкий спектр інформаційних, громадсько-політичних, дитячих, освітніх, літературно-драматичних, музичних, розважальних передач. “Національна радіокомпанія України вирізняється з-поміж інших радіокомпаній традиційно високою культурою мовлення, активною пропагандою державної мови”, - підкреслює інтелігенція.

Автори листа нагадують, що на національному радіо створено потужний художній фонд - справжню культурну скарбницю, до якої увійшли понад 100 тисяч фонограм. З метою її популяризації НРКУ сприяє виданню дисків з шедеврами вітчизняної музичної культури, поетичними творами, унікальними записами живих голосів видатних українських літераторів. Національна радіокомпанія України є чи не єдиною державною інституцією, яка забезпечує потребу освітніх закладів у подібних матеріалах.

Активні міжнародні контакти, зокрема, членство у Європейській мовній спілці забезпечують регулярну присутність виготовлених Українським радіо передач у програмах провідних радіокомпаній Європи. Загальне визнання в Україні та за кордоном в останні роки здобули художні колективи Українського радіо - Заслужений академічний симфонічний оркестр, Академічний оркестр народної та популярної музики, Академічний хор імені Платона Майбороди, Великий дитячий хор.

“Переконані, що збереження В.НАБРУСКА на посаді президента Національної радіокомпанії України гарантує подальшу ефективну, злагоджену роботу даної установи та пріоритетність державної політики у національному радіо ефірі”, - наголошує українська інтелігенція.

Лист підписали відомі громадські діячі, народні артисти, керівники академічних, художніх театрів, творчих колективів, зокрема, голова Українського фонду культури Борис ОЛІЙНИК, голова виконавчого секретаріату Конгресу української інтелігенції Микола СОМ, голова Київської організації Національної спілки письменників України, головний редактор журналу “Київ” Віктор БАРАНОВ.