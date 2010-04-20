Прокуратура закрила кримінальну справу проти Боделана
Рішення прийняли за наслідками допиту
Прокуратура Одеської області 19 квітня закрила кримінальну справу за підозрою колишнього мера Одеси Руслана Боделана у зловживанні службовим становищем.
Про це повідомив представник прокуратури.
"Таке рішення прийнято за наслідками допиту громадянина Боделана, що відбувся 10 квітня 2010 року", - сказав представник.
Він уточнив, що справа припинена через відсутність складу злочину.
Нагадаємо, що 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем відносно екс-мера Одеси Боделана.
Йому інкримінувалося підписання незаконного договору з одеською фірмою Біла акація, що передбачав передачу їй у користування земельних ділянок для розміщення рекламних щитів. За повідомленнями правоохоронних органів, заподіяні цією операцією збитки для скарбниці склали близько півмільйона гривень.
5 травня 2005 року Боделан був оголошений у всеукраїнський розшук. Відразу після цього він емігрував до Російської Федерації, де, прийнявши російське громадянство, став заступником начальника Санкт-петербурзького морського торгового порту.
У квітні 2010 року Генеральна прокуратура відмінила постанову про припинення досудового слідства у кримінальній справі проти Боделана і направила справу в прокуратуру Одеської області.
Боделан був мером Одеси в 1998-2005 роках, пізніше емігрував до Росії і отримав громадянство цієї країни.