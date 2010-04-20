Янукович змінив керівництво Державної охорони
13:19, 20 квітня 2010Політика
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Замість Бірсана - Калінін
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 549/2010 призначив Ігоря КАЛІНІНА начальником Управління державної охорони України.
Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Указом Президента України № 547/2010 з посади начальника Управління державної охорони України звільнено Олександра БІРСАНА.
Іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Юрія СУХОВАТОГО з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України, призначивши на його місце Станіслава ШУЛЯКА.
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