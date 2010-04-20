Хто заважає запровадженню податку на житло площею більш як 300 кв. м

Введенню податку на нерухомість в Україні, при якому бюджет поповнюватимуть власники нерухомого майна сукупною площею 300 і більше квадратних метрів, перешкоджають потужні лобісти-девелопери у Верховній Раді України.

Таку думку висловив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ у коментарі УНІАН.

Зокрема, він відзначив «наполегливе небажання» лобістів-девелоперів пропустити прийняття законопроектів про податок на нерухомість.

Лідер громадянської кампанії нагадав, що 12 березня 2010 року Верховна Рада відхилила законопроект № 2113 «Про податок на нерухоме майно» , внесений народним депутатом від БЮТ Андрієм ПАВЛОВСЬКИМ ще в лютому 2008 року. За даний законопроект проголосували 159 з 379 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Документ підтримали 2/3 фракції БЮТ – 105 депутатів, комуністи дали 26 голосів і представників Блоку Литвина – 15 голосів «за». Проігнорували голосування 220 народних обранців – представники Партії регіонів і блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

«Партія регіонів провалила голосування за законопроект А.ПАВЛОВСЬКОГО, а зараз пропонує новий, аналогічний за задумом. За словами заступника міністра фінансів України Тетяни ЄФИМЕНКО, уряд Миколи АЗАРОВА збирається подати власний законопроект про введення податку на житло площею більш як 300 кв. м», – відзначає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що законопроекти про податок на нерухомість вносяться депутатами з 1993 року, але жоден із запропонованих варіантів так і не був прийнятий.

В той же час, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зауважив, що сьогодні податок на нерухомість стягується в 130 країнах світу і є однією з основних статей поповнення бюджетів. Як правило, ставка податку не перевищує 3% ринкової вартості майна на рік: приміром, в США щорічний податок на нерухоме майно становить близько 1%, в Польщі – 1,5%.

На його думку, на сьогодні в державі відсутня чітка, виразна і прозора ідеологія по наповненню державного бюджету. «Замість того, щоб припинити дискусії і потурання корисливим інтересам комерсантів, йде постійне смикання з одного боку в інший на догоду лобістам», – підкреслює лідер громадянської кампанії.

Також В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав, що «коли регіонали блокували роботу ВР, вимагаючи прийняти закон про підвищення соцстандартів, то з вуст керівників фракції ПР не можна було почути про те, яким чином вони збираються знайти гроші на це підвищення».

При цьому законопроекти про збільшення акцизів на пиво і спирт етиловий (№ 5250 і № 5251 від 20 жовтня 2009 року. – УНІАН) були внесені півроку тому, а законопроект про підвищення акцизу на кріплені вина (№ 4067 від 10 лютого 2009 року. – УНІАН) – більше року тому, але досі не розглянуті, відзначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Від імені «Форуму порятунку Києва» В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ закликає депутатів Верховної Ради прийняти новий законопроект № 6285 «Про податок на окремі види майна» (автори – народні депутати від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ і Антоніна БОЛЮРА), яким передбачено збільшення прибуткової частини бюджету шляхом введення «податку на розкіш».

«Якщо хтось не бажає платити податок на нерухомість великих розмірів, то він може відмовитися від неї на користь держави і, таким чином, позбавити себе від клопоту зі сплатою податку. Вишукування пояснень, чому не треба вводити такий податок, – просто димова завіса для того, щоб безкарно паразитувати на суспільстві», – підкреслив лідер громадянського руху.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня ц. р. на розгляд Верховної Ради був внесений законопроект «Про податок на окремі види майна» № 6285. Згідно з пояснювальною запискою, ставки податку на нерухоме майно, віднесене до житлового фонду, планується встановити у відсотках від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року, за 1 кв. м загального розміру майна, що оподатковується.

Законопроект передбачає стягування податку із загального розміру нерухомого майна, віднесеного до житлового фонду, що становить більш як 100 кв. м для юридичних осіб і більш як 300 кв. м – для фізичних осіб.

Ставки податку на вертольоти і літаки пропонується встановити залежно від їх маси, а ставки податку на яхти та інші плавзасоби для дозвілля – залежно від потужності двигуна і габаритів.

Також депутати пропонують збільшити податок з власників нових легкових автомобілів при першій реєстрації в Україні з об’ємом циліндрів двигуна від 3501 куб. см і більше – з 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобілів, вживаних до 8 років, – з 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. см.