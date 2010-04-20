Медведько пояснив: справу проти Цушка закрили за свідченнями Цушка

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заперечує політичний підтекст у закритті кримінальної справи проти міністра економіки Василя ЦУШКА.

Про це він повідомив в інтерв`ю «Комсомольской правде в Украине».

«Хочу вам з усією відповідальністю сказати, що справу порушили без належної перевірки. Та і ситуація була, правду кажучи, неординарна. Уявіть собі: йде колегія Генеральної прокуратури, сидить генпрокурор Святослав ПІСКУН, члени колегії, тут заходять представники Віктора ЮЩЕНКО і з порогу нам говорять: «Збирайте речі. Призначено нового виконуючого обов`язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА». Всі бути приголомшені. Звичайно це робилося інакше: Президент запрошував генпрокурора і пропонував подати рапорт про відставку. А тут, виявилося, є рішення суду про відновлення на посаді генпрокурора Святослава ПІСКУНА і водночас є указ Президента про призначення на цю саму посаду Віктора ШЕМЧУКА», – відзначив генпрокурор.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, поки намагалися зрозуміти, що до чого, до МВС надійшов сигнал про захоплення Генеральної прокуратури. «Міністр відреагував, як і мав це зробити, - направив спецпідрозділ, особисто прибув. Розпочалася метушня. Після цього без допиту Василя ЦУШКА винесли постанову про притягнення його до кримінальної відповідальності як обвинуваченого. Але він не був на допиті: виїхав з України і ось тільки під час цієї президентської виборчої кампанії приїхав до Одеси», – сказав генпрокурор.

«Слідчий викликав ЦУШКА, і він дав свідчення, які підтвердили, що в його діях не було складу злочину. Виходячи з цього і ухвалено рішення про припинення кримінальної справи. І як би не пов`язували це з політикою - зв`язок відсутній», – вважає О.МЕДВЕДЬКО.

Довідка УНІАН. У зв`язку із захопленням 24 травня 2007 року будівлі Генеральної прокуратури було порушено кілька кримінальних справ, зокрема, за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також за фактами перешкоди співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків.

26 вересня 2007 року В.ЦУШКО заявив, що його було отруєно теофіліном. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генпрокуратури 27 травня.

30 вересня 2007 року В.ЦУШКО прийняв рішення про відставку з посади міністра у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.

Після цього ЗМІ повідомляли, що В.ЦУШКО лікується за кордоном.

10 березня 2010 р. прес-служба ГПУ повідомила, що Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури завершило досудове слідство у кримінальній справі щодо колишнього міністра внутрішніх справ України В.ЦУШКА.

11 березня Верховна Рада України призначила В.ЦУШКА міністром економіки України.