Медведько кличе назад в Україну всіх «політичних утікачів»

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО закликає всіх «політичних утікачів» повернутися в Україну для завершення розслідування кримінальних справ, порушених проти них.

Про це він повідомив в інтерв`ю «Комсомольской правде в Украине».

Відповідаючи на запитання про подальшу долю екс-мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА, О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що 22 березня після вивчення кримінальної справи Генпрокуратура зробила висновок, що постанови про притягнення Р.БОДЕЛАНА як обвинуваченого та оголошення в розшук винесені слідчим передчасно, й тому їх скасували. «Дізнавшись про це, Руслан Борисович приїхав до Одеси, а його поява дозволила продовжити слідчі дії, чим зараз і займається прокуратура Одеської області. Залежно від результатів у сукупності з іншими матеріалами кримінальної справи буде ухвалено остаточне рішення. Можливо, його й буде притягнуто до кримінальної відповідальності, а можливо, й ні - це вирішить слідчий», – заявив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання, чи не потягнуться за Р.БОДЕЛАНОМ й інші «втікачі» в надії, що і їхні справи закриють, зокрема, колишній перший заступник голови СБУ Володимир САЦЮК, екс-міністр внутрішніх справ Микола БІЛОКОНЬ, О.МЕДВЕДЬКО сказав: «Взагалі-то було б правильно, якби всі утікачі повернулися. Тоді б ми могли поставити крапку в багатьох кримінальних справах - або направили їх до суду, або закрили, щоб не було політичного підтексту».

Він додав, що стосовно М.БІЛОКОНЯ кримінальна справа не порушувалася.

Довідка УНІАН. 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем стосовно екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА. Йому інкримінувалося підписання незаконного договору з одеською фірмою "Біла акація", яким передбачалася передача їй у користування земельних ділянок для розміщення рекламних щитів. За повідомленнями правоохоронних органів, завдані цією операцією збитки для казни становили близько півмільйона гривень.

5 травня 2005 року Р.БОДЕЛАНА було оголошено у всеукраїнський розшук. Відразу після цього він емігрував до Російської Федерації, де, прийнявши російське громадянство, став заступником начальника Санкт-Петербурзького морського торгового порту.

9 квітня 2010 р. Р.БОДЕЛАН повернувся до Одеси.

12 квітня Генеральна прокуратура України скасувала постанову про припинення досудового слідства у кримінальній справі стосовно Р.БОДЕЛАНА за підозрою в зловживанні службовим становищем.