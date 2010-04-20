Азаров зустрінеться з Путіним вже сьогодні
17:03, 20 квітня 2010Політика
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Зустріч була запланована на 22 квітня
Сьогодні у Москві відбудеться зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА.
Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело.
За словами співрозмовника агентства, зустріч пройде в заміській резиденції В.ПУТІНА Ново-Огарьово.
Як повідомляв УНІАН раніше, дана зустріч була запланована на 22 квітня.
Але, як відомо, 21 квітня у Харкові Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
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