Азаров зустрінеться з Путіним вже сьогодні

Сьогодні у Москві відбудеться зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА.

Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, зустріч пройде в заміській резиденції В.ПУТІНА Ново-Огарьово.

Як повідомляв УНІАН раніше, дана зустріч була запланована на 22 квітня.

Але, як відомо, 21 квітня у Харкові Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.