Азаров прибув у заміську резиденцію Путіна

Зустріч пройде в Ново-Огарьово

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув у заміську резиденцію прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА Ново-Огарьово. Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністра України супроводжують міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ і міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

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