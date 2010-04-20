Азаров прибув у заміську резиденцію Путіна
18:31, 20 квітня 2010Політика
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Зустріч пройде в Ново-Огарьово
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув у заміську резиденцію прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА Ново-Огарьово.
Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністра України супроводжують міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ і міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.
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