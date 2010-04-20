Депутати від НУ-НС пропонують звільнити Єфремова

з посади голови Регламентного комітету ВР

Київ. 20 квітня, УНІАН. Народні депутати України з фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Юрій КАРМАЗІН і Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні зареєстрували у парламенті проект постанови, яким пропонується звільнити Олександра ЄФРЕМОВА з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ.

Ю.КАРМАЗІН в інтерв’ю УНІАН повідомив, що на даний час О.ЄФРЕМОВ порушує законодавство України, оскільки суміщає посади голови комітету і голови фракції Партії регіонів. При цьому Ю.КАРМАЗІН наголосив, що саме очолюваний “регіоналом” комітет “має контролювати виконання Закону “Про Регламент ВРУ”. “Але відбувається суцільне порушення закону через його (О.ЄФРЕМОВА- УНІАН) бездіяльність”, – зазначив представник НУ-НС.

Проект постанови, внесений Ю.КАРМАЗІНИМ і М.КАТЕРИНЧУКОМ, “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" (щодо припинення порушення вимог частини четвертої статті 6 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та увільнення ОЄФРЕМОВА)" розміщений на сайті Верховної Ради України.