Азаров і Путін пояснили, навіщо знадобилась їх термінова зустріч

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув до Москви для доопрацювання деталей, які дозволять президентам України і РФ у Харкові підписати «серйозні» угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Ново-Огарьово перед зустріччю з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«Наша поїздка виникла у зв`язку з необхідністю допрацювати додаткові деталі завтрашнього візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до Харкова», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що робота, проведена міністром палива та енергетики і міністром закордонних справ, дозволила підійти до формування спільних позицій.

«Разом із тим, залишилися деталі, які б хотілося сьогодні узгодити остаточно, і була б можливість завтра президентам підписати серйозні угоди, над якими ми достатньо тривалий час працювали», - заявив М.АЗАРОВ.

У свою чергу, В.ПУТІН підкреслив, що російсько-українські контакти набувають регулярної основи і сторони рухаються уперед з найбільш чутливих питань, що «звичайно, не може не радувати».

«Упевнений, що і сьогоднішній візит (М.АЗАРОВА) буде корисним, і ми зможемо поговорити з усіх питань, що хвилюють нас. Сподіваюся, що вийдемо на якийсь позитив», - сказав В.ПУТІН.

З української сторони на зустрічі присутні міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, керівник апарату прем`єр-міністра України Олександр КУШНІРЕНКО і директор першого територіального департаменту МЗС України Мирослава ЩЕРБАТЮК. З російської сторони – віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧІН, глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ, посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ, заступник керівника апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ, заступник міністра фінансів РФ Сергій ШАТАЛОВ і керівник «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

Підхід до преси за результатами зустрічі прем`єрів двох країн не запланований.