Турчинов: перехід в опозицію виявляє тих, хто сподівався щось отримати

Керівник Центрального штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сподівається, що до осені партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» оновиться й посилиться.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Лівий берег».

Відповідаючи на запитання, скільки часу буде потрібно для проведення партійного «пілінгу», О.ТУРЧИНОВ зазначив: «Стосовно «пілінгу» або «пірсингу» я вас проконсультувати не можу. Але якщо говорити про оновлення або посилення нашої політичної сили - до з`їзду, запланованого на осінь, справимося».

За його словами, така серйозна робота вимагає часу, сил. «Адже у нас не стоїть завдання відзвітувати перед кимось за дострокове виконання плану внутріпартійного реформування (посміхається). Крім того, якщо повернутися до дій нової влади, час працює на нас», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На запитання, чи допомогло переформатування в партії до президентських виборів перемогти на виборах лідеру ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Для того, щоб підвищити або понизити когось на посаді, повинні бути певні підстави. Наші активісти пройшли перевірку кампанією. І сьогодні такі підстави у нас є. Я, як керівник виборчого штабу, чітко розумію, хто як працював у великих містах, у найвіддаленіших селищах – на кожній ділянці. Завжди можна порівняти: який раніше був результат на ділянці, яким він став, що там відбувалося тощо».

З іншого боку, на його думку, перехід в опозицію одразу виявляє «тих, хто працював щиро – на перемогу, хто – з мотивацією особистої вигоди; хто має внутрішній стрижень – про що ми говорили, хто йшов за нами, сподіваючись отримати щось від влади».