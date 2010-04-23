Експерти скептично оцінюють наміри Азарова

Музеєзнавці й архітектори не надто вірять в ефективність доручення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА мерові Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ розібратися із забудовою в буферних зонах Києво-Печерської лаври й Софійського собору, пише тижневик «Коментарі:».

«Існує дуже багато документів найвищого рівня, які залишаються тільки на папері. Так само, як указ президента від 2006 року про передачу Києво-Печерської лаври в державну власність не відмінено й не набув чинності. Якби він запрацював, це допомогло б захистити нас від забудов і на території, і в буферних зонах», - розповіла Яніна ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, завідувачка відділом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Експерти скептично оцінюють і наміри прем’єра створити спеціальну адміністрацію архітектурно-культурної спадщини. На думку Георгія ДУХОВИЧНОГО, члена правління Національного союзу архітекторів України, для дотримання регламенту проектування й забудови в буферних зонах пам’яток ЮНЕСКО ніяких спеціальних органів не потрібно. «У нас їх і так стільки, що між ними, як у густому лісі, протиснутися складно. Потрібно просто зробити так, щоб можновладці перестали змушувати всі існуючі органи порушувати закон. І щоб з М.АЗАРОВИМ також не вийшло так, що він погрожує поганим забудовникам і водночас набирає номер і просить, наприклад, допомогти гарним людям побудувати щось під Києво-Печерською лаврою», — пояснив він.

Водночас «Коментарі:» не виключають, що завдяки розпорядженню уряду в певних проектах біля лаври чи Софії зміняться власники. Зокрема, як стало відомо виданню, активний інтерес до деяких проектів проявляють структури, пов’язані з монастирем Києво-Печерська лавра.